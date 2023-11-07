Başkanlığa aday olmayan Çebi basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı: 11 yıldır yanlarında olamadığım ailemden hak talep ediyorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 3 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını düzenlediği basın toplantısında resmen ilan etti. Çebi, ailesinden helallik isterken duygusal anlar yaşadı.

"HAK TALEP EDİYORUM"

Çebi, "11 yıldır yanlarında olamadığım ailemden, huzurlarınızda hak talep ediyorum. Haklarını helal etsinler. Bu onurlu görevi bana yaşatan tüm genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanırken gözyaşlarını tutamadı