Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Başkanlığından Ayrıldı

Beşiktaş'ta yarın gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık görevi sona erecek Ahmet Nur Çebi veda konuşması yaptı.

Siyah-beyazlı kulübe başkanlık yapmaktan dolayı onur ve gurur duyduğunu anlatan Çebi, "12 yıl evvel bu kapıdan içeri girdim. Beraber çalıştığım vefat eden Fuat dostuma Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlu olsun. Beşiktaş'ımızın da 120'nci yılı kutlu olsun. Beşiktaş'a başkanlık yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Son dönemlerin en önemli mali geneler kurulunu geçirdik. Yönetim kurulu üyelerine, divan üyelerine çok teşekkür ederim. Acı tatlı anlarımız oldu. Ben bu sevgiyle buradan gitmek istiyorum. Hepinizden helallik istiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Ben de Beşiktaş'a tüm Beşiktaşlılara hakkımı helal ediyorum. Bu görevi Beşiktaş için yaptım. Değerdi, keşke daha fazlasını yapsaydım. Beşiktaşlı olduğunu iddia edip bana ve aileme hakaretler eden troll hesaplara hakkımı helal etmiyorum. Bizimkisi siyah-beyaz bir aşk hikayesi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Çebi konuşmasının ardından yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı kulübün üyeleriyle vedalaştı.