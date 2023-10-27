Mustafa Sandal'dan Burak Yılmaz'a acımasız eleştiri: Büyü de gel

Beşiktaş taraftarı olan Mustafa Sandal, Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki Bodo/Glimt mağlubiyeti sonrası teknik sorumlu Burak Yılmaz'a yüklendi. Sandal, henüz ilk hocalık deneyimini yaşayan ve Şenol Güneş sonrası başkan Ahmet Nur Çebi tarafından göreve getirilen Yılmaz'a, "Büyü de gel" dedi.

Şenol Güneş ile yolların ayrılması sonrası yardımcısı Burak Yılmaz, başkanlık seçiminin gerçekleşeceği güne kadar teknik direktörlüğe getirildi. Konferans Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Burak Yılmaz'a sert ifadelerle yüklendi.

"BEŞİKTAŞ'A HİZMETTEN ÇOK ZARAR VERDİ"

Mustafa Sandal, Burak Yılmaz için yaptığı açıklamada, "Şenol hocanın yardımcısı olarak takımla beraber olmak ile takımın başında olmak bambaşka şeyler.Burak Yılmaz bu ince detayı kaçırmış olmalı ki, Şenol hoca deneyimindeki birinin ayrılma kararı sonrasında kendisinin takımda kalması Beşiktaş'a hizmetten çok, zarar verdi. Kısacası; büyü de gel çocuk, büyü de gel!" ifadelerini kullandı.