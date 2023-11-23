Canlı yayında içini döken Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz hakkında bomba itiraflar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Burak Yılmaz konusunda hatalı olduğunu kabul etti. Çebi, futbolcuların Yılmaz'a olan yakınlığından dolayı ona bir şans verdiğini, ancak başarılı olmadığını itiraf etti.

Geçtiğimiz günlerde aday olmayacağını açıklayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beyaz TV ekranlarında gündeme dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BURAK YILMAZ KONUSUNDA HATALIYIM"

Burak Yılmaz için konuşan Çebi, "Burak Yılmaz konusunda hatalıyım, ona da zarar verdik. Aboubakar'ın ona sarılışını hatırladım, birbirlerine çok yakın olduklarını hatırladım ve ona bir şans verdim ama olmadı. Onun adına da kendi adıma da üzgünüm" dedi.

"MOTİVASYON SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR"

Öte yandan bir programda kesin şampiyonuz dediği için eleştirilen başkan, "Yüzde 99 şampiyon oluruz demekle hata yaptığımı düşünmüyorum. Bizler camia yönetiyoruz, motivasyon sağlamamız gerekiyor. Hala çok umudum var. Şampiyonluk olmasa bile dişe diş mücadele edecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yeni yönetim bu başarıyı sahiplenebilir. Yeter ki Beşiktaş iyi olsun" ifadelerini kullandı.