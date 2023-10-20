Derbiye saatler kala ortalık kızıştı! Beşiktaş'tan Halil Umut Meler'e çağrı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray ile oynanacak derbi maçının hakemi Halil Umut Meler hakkında açıklamalarda bulundu. Çebi, Meler'in maça atanması konusunda bir art niyet olabileceğini belirtti ve Meler'den maçı adaletli bir şekilde yönetmesini istedi. Ayrıca, Galatasaray yönetim kurulu üyesi Erden Timur'un, Meler'in atanmasını sağlamak için Ali Şansalan'ın ismini kasıtlı olarak gündeme getirdiğini iddia etti.

Süper Lig'in 9. haftasında derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ile ilgili bir açıklama yaptı.

"HALİL UMUT MELER'İN MAÇA ATANMASINDA ART NİYET OLABİLİR"

Erden Timur'un Halil Umut Meler'in görevlendirilmesi için devreye girdiğini iddia eden Çebi, "Galatasaray-Beşiktaş maçına form grafikleri göz önünde bulundurulduğunda kamuoyunda yapay zeka tarafından Ali Şansalan'ın atanması yönünde bir beklenti vardı. Ali Şansalan'ın maça atanacağı bilgisini alan Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Erden Timur, Halil Umut Meler'in görevlendirilmesi için kasıtlı olarak Şansalan'ı gündeme taşımıştır. Halil Umut Meler'in maça atanmasında bir art niyet olabilir. Umarız Halil Umut Meler böyle bir şeye alet olmaz" dedi.

"DERBİYİ ADALETLİ YÖNETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Öte yandan Halil Umut Meler'e seslenen Ahmet Nur Çebi, "Federasyondan Galatasaray'a bir bilgi akışı var. Erden Timur'un ortada hiçbir şey yokken Ali Şansalan'ın ismini kullanması tesadüf olamaz. Halil Umut Meler maçın son düdüğünü çaldığında bu atamada art niyet olup olmadığını anlamış olacağız. Meler, umarız başka bir planın parçası olarak bu maça atanmamıştır. Kendisinden derbiyi adaletli şekilde yöneterek herhangi bir planın parçası olmadığını göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.