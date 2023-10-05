Türk futbolunda tarihi kriz! TFF Başkanı Büyükekşi tribündeki sloganı duyunca Çebi'ye parmak sallayıp stadı terk etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş-Lugano maçını izlemek için Tüpraş Stadyumu'na gitti. Ancak, Beşiktaş tribünlerinden gelen küfürlü tezahüratlar ve tepkiler sonucunda Büyükekşi, 44. dakikada stadyumu terk etme kararı aldı. Büyükekşi'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye parmak sallayarak stadyumdan ayrıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş- Lugano maçında tribünlerinden gelen küfürlü tezahüratlar ve tepkiler sonrası devre arasında stadyumdan ayrıldı.

STADI TERK ETTİ

Beşiktaş-Lugano maçını izlemek için Montella ile birlikte stada gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, küfürlü tezahüratlar sonrası Ahmet Nur Çebi'ye el kol hareketi yaparak 44. dakikada stadı terk etti.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLARA DAYANAMADI

Maçın ilk yarısının sonunda Beşiktaşlı tribünler, Büyükekşi'ye yönelik olarak küfürlü tezahüratlar ve tepkilerde bulundu.

BÜYÜKEKŞİ ÇEBİ'YE PARMAK SALLADI

Yapılan tezahüratlara dayanamayan Büyükekşi, Ahmet Nur Çebi'ye "Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz" şeklinde parmak sallayarak maçı terk etti.