Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Tesislerine Veda Ziyareti Gerçekleştirdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ne veda ziyareti gerçekleştirdi.

Ahmet Nur Çebi, gerçekleştirdiği veda ziyaretinde; Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Beşiktaş Artaş Akademi Takımları teknik ekipleri ve sporcuları ile Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı teknik ekibi ve sporcularıyla bir araya geldi. Buluşmada; Asbaşkan Ali Bayrak, Beşiktaş Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Cenk Sürmen ile Futbol Altyapı, Kadın Futbol ve Espor'dan Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da yer aldı.

AHMET NUR ÇEBİ: BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR CAMİADIR

Ahmet Nur Çebi, veda ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Beşiktaş büyük bir Camiadır. Yüzyıllık bir çınardır. Sizlerden sonra da benden sonra da var olacaktır. Türk futbolunun olduğu kadar Beşiktaş'ın da kurtuluşunun tek yolu altyapıdır. Altyapıda görevimiz, Türk futboluna ve Beşiktaşımıza; akıllı, ahlaklı ve yetenekli sporcular kazandırmaktır. Burayı doğru insanlara emanet ettiğim için çok huzurluyum. Fırat Fidan'a altyapıya verdiği hizmetler için çok teşekkür ederim. Mehmet Ekşi ağabeye, Ömer hocaya, Serdar hocaya ve hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

FIRAT FİDAN: AHMET NUR ÇEBİ'YE TEŞEKKÜR EDERİM

Görevde bulunduğu sürece değerli işlere imza attıklarını ifade eden Beşiktaş Kadın Futbol ve Espor'dan Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, "A takıma birçok oyuncu kazandırdık. Son yılların en hazır altyapı sistemini kurduk. Böyle devam etmesini diliyoruz. Altyapı Beşiktaşımızın geleceği söyleminden vazgeçmedik. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bize bu yolda verdiği destek nedeniyle teşekkür ederim" dedi.

Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de ve Avrupa'da son 3 yılda altyapıdan A takım seviyesine en fazla oyuncu çıkaran kulüp konumundayız. Ahmet Nur Çebi yönetiminde Beşiktaş Futbol Akademi olarak kendimizi değerli hissettik. O yüzden ekibim adına size teşekkür etmek istiyorum."