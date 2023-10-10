Takımın başına mı geçiyor! Beşiktaş, Burak Yılmaz için kararını verdi

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından teknik direktörlüğe emaneten Burak Yılmaz geçti. İlk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Yılmaz, yönetimden tam not aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin seçim kararı sonrası kısa süre için hoca getirmek istemediği, bu sebeple Yılmaz'ın isminin ön plana çıktığı belirtildi. Yılmaz'ın Galatasaray derbisini kazanması durumunda, aralıkta yapılacak kongreye kadar teknik direktörlük koltuğunu garantileyeceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçen ve İstanbulspor galibiyetiyle adından söz ettiren Burak Yılmaz, Aralık ayına kadar takımı çalıştırabilir.

DERBİYİ KAZANIRSA TAKIMI ÇALIŞTIRACAK

Seçim kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi, kısa süreç için hoca getirmek istemiyor. Galatasaray derbisinin kazanılması halinde kongreye kadar takımı Burak Yılmaz çalıştıracak.

ÇEBİ, HOCA GETİRMEK İSTEMİYOR

Genç hocanın maç sonrasında yaptığı açıklamalar da taraftardan karşılık gördü. Lugano hezimetinden sonra seçim kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi, aralık ayında yapılması planlanan kongreye kadar hoca getirmek istemiyor.

TAM NOT ALDI

Yılmaz, İstanbulspor maçının ardından, "Maçtan önceki gece uyuyamadım. Şenol hocanın odasına, koltuğuna geçince çok tuhaf hissettim. Kal derlerse kalırım git derlerse giderim. Beşiktaş taraftarının da başımın üstünde yeri var. Başkanımız nasıl uygun görürse. Biz derbiye kadar takımı hazırlayacağız. Başkanımız gelir teşekkür ederiz der, ben de gönül koymam. Her tercihe saygım var" demişti.