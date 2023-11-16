Sevkler açıklandı! PFDK, 3 kulübe ve başkanlarına faturayı fena kesti

TFF, PFDK'ye sevk edilen kulüplerin ve başkanların aldığı cezaları açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem hakkındaki açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 210.000 TL para cezası verildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de sportmenliğe aykırı hareket ve hakem hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200.000 TL para cezası kesildi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada PFDK'ye sevk edilen kulüplerin ve başkanların aldıkları ceza belli oldu. Süper Lig'in devleri ve başkanlarına fatura fena kesildi.

KOÇ, ÇEBİ VE DOĞAN'A CEZA YAĞDI

TFF'den yapılan duyuruda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem hakkındaki açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 210.000 TL para cezası verildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de sportmenliğe aykırı hareket ve hakem hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200.000 TL para cezası kesildi.

İşte PFDK'nın verdiği cezalar;

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı Ali KOÇ'un, 03.11.2023 tarihinde bir TV programında ve 05.11.2023 tarihinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırıldı.

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, 05.11.2023 tarihinde Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3., 38/2., 36/1-d, 36/1-b, ve 10/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırıldı.

TRABZONSPOR A.Ş. başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın, 04.11.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. – Trabzonspor A.Ş. müsabakası sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 12.11.2023 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT 110 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9. maddesine aykırılık nedeniyle FDT'nin 46. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. antrenörü SERKAN DAMLA'nın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 12.11.2023 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 105.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü SERCAN TERZİOĞLU'nun, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü SERCAN TERZİOĞLU'nun, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

EMS YAPI SİVASSPOR Kulübünün, 11.11.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 10.11.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 05.11.2023 tarihinde Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3., 36/1-d ve 10/2. maddeleri uyarıncave FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verildi.