Seçim arifesindeki Beşiktaş'ta Fikret Orman eski defterleri açtı: Ahmet Nur Çebi bana kumpas kurdu

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlıların aldığı seçim kararı sonrası Sözcü TV'ye açıklamalarda bulundu. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'ye tepki gösteren Orman, kendisine kumpas kurulduğunu belirtti.

"AHMET NUR ÇEBİ'YE GÖSTERDİĞİM İTİBARDAN PİŞMANIM"

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Olağanüstü genel kurula gittiğim zaman ilk etapta Ahmet Nur Çebi ile konuşacağımı söylemiştim. Görüşmeye gitmek istediğimde 'Sen büyüğümsün, ben sana geleyim' dedim ve ofisine gittim. Orada da 'ben bunlardan rahatsızım' demedi. 'Umut ve Şafak'ı yönetime almazsan ben yönetime girerim' dedi. Sen bilirsin dedim ben de. Bu tarz adamlar hep böyledir. Güç yokken ağlama, mağduriyet, güç eline geçince de acımasızlık. Ahmet Nur Çebi'ye gösterdiğim itibardan pişmanım. Bana direkt kumpas kuruldu. Çin'e gittik olay oldu. Benim gibi Beşiktaşlı olmadıkları için bilmezler. Beşiktaş'ın vizyonu vardır. Benim tarzım vardır. Arkadan kuyu kazmam. Trol hesap açma işlerini bilmem. Ahmet Nur Çebi ile karşılıklı yayına çıkarım." dedi.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

"BİZ OLMAYAN PARAYLA STAT YAPTIK"

"Ben Beşiktaş'ı Dolmabahçe Sarayı'ndan almadım. Çağlayan Adliye Sarayı'ndan aldım. 450'nin üzerinde borç, 70 milyon gelir, 140 milyon dolar gider, 5 milyon dolar nakit akışı. Ortada stat yok, gelir yok. Camianın umudu kalmamışken başkan oldum. İlk gün 'Türkiye'nin en büyüğüyüz' dedim. Biz Türkiye'nin en büyüğüyüz. Beşiktaş başkanı kendisini acındırmaz. Beşiktaş başkanı ağlamaz, mağdur olmaz. Biz olmayan parayla stat yaptık. Şampiyonluklar kazandık. Avrupa'da başarı elde ettik. Marka değerini yukarı çıkardık.

"PARALAR NEREDE TEZAHÜRATI ALGI OPERASYONU"

Rakibimiz Abdürrahim Albayrak açıklama yaptı, 'Biz Beşiktaş'ı durdurduk' dedi. İki sene şampiyon olmuştuk, 3-4-5 gelecekti, Beşiktaş'a operasyonlar başladı. Paralar nerede tezahüratı çok güzel bir algı operasyonu.

"HEP BİR MAĞDURİYET VAR"

Beşiktaş başkanı kendini acındırır mı? Beşiktaş başkanı güçlü insandır, eğilmez, bükülmez, ağlamaz! Tipik üçüncü sınıf ikinci adam işleri bunlar. Hep bir mağduriyet var. Baba Hakkılar'dan Süleyman Sebalar'dan gelmiş bir kulüp bu. Biz Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Ahmet Nur Çebi, 6.5 sene ikinci başkandı. İcra Kurulu Başkanıydı. İmza yetkileri vardı. Nasıl hiç bir şeyden haberi yok? Raporlarda Çebi'nin adını resmen cımbızlamışlar. Sadece 8 kere ismi geçmiş 2'sinden sorumlu. Böyle bir şey olabilir mi ya ? Koltuğa oturduktan sonra "hiçbir şeyden haberim yok" dedi sadece. E senin ne işin vardı o zaman orada?

"HEPSİ ÇOK KISA SÜREDE UNUTULDU"

Kupada bir Fenerbahçe maçımız oldu. Divan Kurulu kararıyla o maça çıkmadık biz. Bugün olsa yine çıkmam o maça. O süreçte beni en çok üzen Beşiktaş taraftarıdır. 'O maça çıkmayın, 10 sene şampiyon olmayın' deniyordu. Hepsi çok kısa sürede unutuldu.

"BEŞİKTAŞ 4 SENEDE NE OYUNCU SATMIŞ"

Bugün baktım, Fenerbahçe 4 senede 118 milyon euroluk oyuncu satmış. Fenerbahçe şampiyon olmadı. Marka değeri? Oyuncu seçimi! Galatasaray da 40 milyonluk satmış. Fenerbahçe son 1 senede 55 milyon euroluk satmış. Beşiktaş 4 senede ne oyuncu satmış. 2 tane benim yetiştirdiğim genç çocuk, bu sene de kendi isteğiyle ayrılan çocuk 2.5 milyon euro. Toplam 12.5 milyon euroluk satmış.. Şenol Güneş ile şampiyon olan takım Şenol Güneş'in hazırladığı bir takım değildir. Samet hocanın, Slaven Bilic'in çok emeği vardır.

"TARAFTARIN GÖZÜNE GİRMEK İÇİN TRANSFER YAPIYORLAR"

N'Koudou'nun yüzde 50'sinin 4 milyon euroya aldığımızda bizi tenkit ettiler, 'yüzde 50'si alınır mı oyuncunun' diye. İstanbulspor'dan aldığın oyuncu bırak Premier Lig'i Fransa'yı, Süper Lig'de oynamış mı? Yüzde 50'sine 2 milyon euro verdiniz. Nerede paralar? Dele Alli'yi getirdiler. Taraftarın gözüne girmek için transfer yapıyorlar.

"ABDULLAH AVCI HATA DEĞİLDİ"

Burak Yılmaz ben varken penaltı atıyordu, yuhalıyorlardı. Benden sonra tepki oldu mu Burak'a? Abdullah Avcı hata değildi. Biz hocayla 3 yıllık sözleşme yapmıştık. Şenol Güneş ile de 3 yıllık sözleşme yapmıştık, benim prensibim öyleydi. Abdullah Avcı'nın sözleşmesinde ceza maddesi yok. Twitter'dan hocanın sözleşmesi feshedilir mi? Olur mu böyle şey! Biz seninle bir anlaşma yapmışız. Senin akdini Twitter ile feshettim. Gidersin mahkemeye alırsın paranı. Bunu bana mal ettiler! Bunun Del Bosque'den farkı; onu önceki yönetim getirmişti, onlar kovdu. Avcı'yı ben imzalamıştım, şimdikiler kovdu.

"ADAYLIK AKLIMDAN GEÇMİYOR"

Ben aday olduğum zaman kimse yoktu. Ben o zaman aday olmasam Beşiktaş'ın başkan adayları, Bakırköy dernek başkanı Nazmi Bey ve Beşiktaş Dostları diye bir derneğin başkanı Bülent. Şimdi öyle bir dernek bile yok. Şu anda Hasan Bey ben adayım dedi. Adam, delikanlı adam. Fikri varsa da çıktı söyledi. Ben de benden önceki yönetim hakkında çıkıp konuşuyordum. Şu anda adaylık falan aklımdan geçtiği yok, niyetim de yok ama Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğu gün... Ben öyle sonradan olma Beşiktaşlı değilim, anadan doğma Beşiktaşlıyım. Şimdi genç yöneticiler çıkıp konuşuyorlar. İslam'ın şartı 5, altıncısı haddini bilmek. Ben bu kulübün sporculuğunu yapmışım.

SERGEN YALÇIN İLE ÇALIŞIR MI?

Ben Samet hocayı, Ziya hocayı çok severim. Sergen'i de çok severim. Beşiktaş'ta bu yönetimle başarılı olmasını çok değerli buluyorum. Başkan olsam beraber çalışır mıyım? O çok magazinsel bir haber olur. Tamer Tuna bana hep anlatırdı, 'Sergen hoca taktik olarak çok iyidir' diye.

"BİR TEK BENİ İBRA ETMEDİLER"

Beni ibra etmediler. Bir tek beni, başkan olarak. Yönetim kurulunu ibra ettiler. Neden? Beşiktaş A.Ş. kar etmiyor diye. 4 senedir zarar ediyor Beşiktaş A.Ş. kendinizi ibra etmiyor musunuz?

"AHMET NUR ÇEBİ YÜREKLİYSE TELEVİZYONA ÇIKALIM"

Ben Ahmet Nur Çebi'nin babasını çok severim, oğlu var çok severim. Bugüne kadar utandım ama benim de evlatlarım var. Bugünden sonra ne cevap verirse bende ondakinin 5 misli belge var, yürekliyse televizyona çıkalım. Evraklarını, şahitlerini alsın çıkalım. Ben hazırım, çekindiğim bir şey yok."