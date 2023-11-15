Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi toprağa verildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin vefat eden kayınpederi iş adamı Özdemir Yazıcı (88) Karabük'te toprağa verildi. Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yazıcı için cenaze töreni düzenlendi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin vefat eden kayınpederi iş adamı Özdemir Yazıcı (88) cenaze namazının ardından Karabük'te toprağa verildi.

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden iş adamı 88 yaşındaki Özdemir Yazıcı için Şirinevler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yazıcı'nın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, eski İçişleri Bakanı ve Milletvekili Süleyman Soylu, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, iş insanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Soylu, Yazıcı ailesine başsağlığı dileklerini iletirken ikindi namazın müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yazıcı'nın naaşı Öğlebeli Aile Mezarlığına toprağa verildi. - KARABÜK