Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Futbol A Takımı'na Veda Ziyaretinde Bulundu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol A Takımı'na veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, teknik ekip ve futbolcularla sohbet eden Çebi, yeni dönemde başarılar diledi. Başkan Ahmet Nur Çebi ayrıca Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'yla da bir araya geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol A Takımı'na veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Yönetim Kurulu Üyeleri; Fırat Fidan, Adnan Demir, Enis Ulusoy, Fatih Hakan Avşar, Kerem Gürel, Elçin Kılıç ve Serkan Leke de yer aldı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, teknik ekip ve futbolcularla sohbet eden Çebi, yeni dönemde başarılar diledi.

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'yla Tüpraş Stadyumu'nda bir araya geldi. Buluşmada; Kamu Kurumları ile Olan İlişkilerin Yönetilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Celal Aral, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Elçin Kılıç, Spor Okulları ve Amatör Şubeler Yöneticisi Hakan Çelebi, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Genel Menajeri Erdem Göksel, İdari Menajer Handan Karatekin ile antrenör-sporcu Kaan Dalay ve sporcular yer aldılar.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımına yeni dönemde başarılar dileyen Çebi, siyah-beyazlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL