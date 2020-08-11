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Bir son dakika haberine göre Muş Belediye Başkanı Asya'da koronavirüs tespit edildi (2)BAŞKANDAN AÇIKLAMAKoronavirüse yakalanan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Twitter hesabından paylaşım yaparak, vatandaşları uyardı.

Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 17
11.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:35

Muş Belediye Başkanı Asya'da koronavirüs tespit edildi (2)

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Koronavirüse yakalanan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Twitter hesabından paylaşım yaparak, vatandaşları uyardı. Başkan Asya, paylaşımında, "Kıymetli dostlar, Ankara'da katılmam gereken programlar öncesi tedbiren yaptırdığım Covıd-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi. 14 gün evimde karantinada olacağım. Lütfen salgına karşı tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle, dualarınızı beklerim" dedi.

HABER: Muhammed Sami MARAL, MUŞ

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Sason Kaymakamı: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın

BATMAN'ın Sason ilçesinde koronavirüs denetimlerine katılan Kaymakam Abdullah Özadalı, maskesiz gördüğü iki kişiyi, "İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın" diyerek uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakam Abdullah Özadalı'nın katılımıyla yapıldı. Kaymakam Özadalı, beraberindeki personellerle ilçedeki iş yerlerinde denetimlerde bulunarak, alınan koronavirüs önlemlerini kontrol etti.

Kaymakam Özadalı, denetimleri sırasında yakınında geçen bir araçta sürücü ve yolcunun maske kullanmadığını fark edince aracı durdurdu. Kaymakam Özadalı, maske takmayanlara, "İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın" dedi.

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Kaynak: DHA

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