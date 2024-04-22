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Muş Lalesi ile Muş Ovası Kırmızıya Büründü

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Muş'ta ömrü ortalama 3 hafta olan Muş Lalesi'nin açmasıyla, Muş Ovası kırmızıya büründü. Lalelerin açtığı bölgeye gelen fotoğraf tutkunları ile vatandaşlar, ortalama 3 hafta ömrü olan laleleri fotoğraf makinesi ve cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Muş'ta ömrü ortalama 3 hafta olan Muş Lalesi'nin açmasıyla, Muş Ovası kırmızıya büründü.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015'te "Muş 1071" ismiyle tescillenen laleler, Muş Ovası'nı renklendirdi.

Lalelerin açtığı bölgeye gelen fotoğraf tutkunları ile vatandaşlar, ortalama 3 hafta ömrü olan laleleri fotoğraf makinesi ve cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Kent sakinlerinden Murat Kaymaz, AA muhabirine, her yıl bu dönemlerde açan lalelerin görsel şölen oluşturduğunu söyledi.

Ovada açan ve endemik bir tür olan lalelerin kente ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Kaymaz, şöyle konuştu:

"Her yıl farklı illerden birçok kişi bu güzelliği görmek için şehrimizi ziyaret ediyor. Şehrimize gelen misafirlerimizin Muş Lalesi'nin korunması konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz. Karlar eridikten sonra güzel bir görüntü oluşturan ve ovamızı süsleyen lalelerin kısa bir ömrü var. Biz de gelip bu görsel şöleni görüntülemeye çalışıyoruz."

Karakuyu köyü sakinlerinden Yusuf Turunç ise "Laleleri görmek için insanlar köyümüze geliyorlar. Çok mutlu oluyoruz. Gelen misafirlerden ricamız laleleri koparmasınlar. Köyümüzdeki araziler adeta kırmızı örtüyle kaplanmış durumda." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Muş Tarım Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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