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Muş'ta Deprem Simülasyonu Tırıyla Bilinçlenme Etkinliği

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Muş'ta deprem bilincini artırmak ve vatandaşları deprem anında alınması gereken tedbirler konusunda bilinçlendirmek amacıyla kente getirilen deprem simülasyon tırında vatandaşlar, Kahramanmaraş depremini birebir yaşadılar.

Muş'ta deprem bilincini artırmak ve vatandaşları deprem anında alınması gereken tedbirler konusunda bilinçlendirmek amacıyla kente getirilen deprem simülasyon tırında vatandaşlar, Kahramanmaraş depremini birebir yaşadılar.

Muş Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü tarafından Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) bahçesine getirilen deprem simülasyonu tırında katılımcılar, Kahramanmaraş depremini birebir yaşadılar. Tır içinde deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, doğru davranış şekillerinin neler olduğu AFAD uzmanları tarafından uygulamalı olarak gösterildi. Süreleri farklı olmak üzere 7.8 büyüklüğündeki Kahramanmaraş ve Marmara depremlerini yaşayan katılımcılar, çök-kapan-tutun yöntemiyle kendilerini korumayı öğrendiler.

Bu tür etkinliklerin deprem bilincini artırmada önemli bir rol oynadığını belirten VEDAŞ İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Salih Timur, simülasyonlar sayesinde deprem anında doğru ve bilinçli bir şekilde hareket etmenin can kayıplarını ve maddi zararları en aza indireceğini vurgulayarak, "Bu uygulamanın amacı, katılımcılara bir deprem deneyimi yaşatmak. Türkiye genelinde AFAD'a ait 4 adet deprem simülasyon tırı bulunmaktadır. VEDAŞ İl Müdürlüğünün talebi üzerine Ankara'dan AFAD'ın göndermiş olduğu deprem simülasyon tırından VEDAŞ İl Müdürlüğü çalışanları, aileleri ve vatandaş yararlandı. Bugün toplamda 100 personelimiz katıldı. 50-60 civarında vatandaş katılımı sağlandı. Bu tür uygulamaların vatandaş üzerinde etkisi büyük. Bir şeyi deneyimlemek her zaman bir sıfır önde başlamak gibidir. VEDAŞ İl Müdürlüğü olarak yılda iki defa acil durum tatbikatları kapsamında deprem, yangın, çığ felaketi eğitimleri vermekteyiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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