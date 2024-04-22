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Dumlupınar MTAL Halk Oyunları Ekibi Türkiye Finallerine Katılmaya Hak Kazandı

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Muş'ta yapılan Halk Oyunları Grup Müsabakalarında Dumlupınar MTAL Halk Oyunları ekibi, geleneksel düzenlemeli dalda grup üçüncülüğü elde ederek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Muş'ta 15-16 Nisan tarihleri arasında yapılan Halk Oyunları Grup Müsabakalarına Adıyaman'dan katılan Dumlupınar MTAL Halk Oyunları ekibi, geleneksel düzenlemeli dalda grup üçüncülüğü elde ederek adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 17 ilden 750 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen halk oyunları müsabakalarının, bölgenin ve ilin kendine özgü kıyafetleri, müziği ve danslarıyla renklenmiş geçmiş kültürünü bugüne yansıtan en güzel branşlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Müdür Keleş, "Kaybolmaya yüz tutmuş halk oyunlarının tekrardan başarı yakalayabilmesi için il müdürlüğü olarak gerekli desteği veriyoruz. İlimizde 16 Mart tarihinde yapılan Okullararası Halk Oyunları il birinciliği yarışmalarına 19 okuldan 285 sporcunun katıldı. Gençler kategorisinde İl Şampiyonu olan Dumlupınar MTAL Halk Oyunları ekibi 15 -16 Nisan tarihleri arasında Muş ilinde yapılan Okul Sporları Halk Oyunları Grup Müsabakalarında geleneksel düzenlemeli dalda grubunda 3. lük elde ederek halk oyunları ekibimiz bizleri mutlu etti. Ben elde ettikleri başarıdan dolayı sporcularımızı tebrik ederim" diye konuştu.

Müdür Keleş, sergilediği oyunla salondaki izleyenlerin alkışlarını üzerine toplayan halk oyunları ekibinin, 11-12 Mayıs tarihleri arasında Sivas'ta yapılacak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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