Muşlu eski çoban kavalsız kaval sesi çıkarıyor

MUŞ - Kaval olmadan kaval sesi çıkaran Muşlu eski çoban, dinleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Muş'un Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki eski çoban Emrah Karadağ, herhangi bir enstrüman kullanmadan sadece başparmağı yardımıyla çıkardığı kaval sesi ile herkesi kendine hayran bırakıyor. 12 yaşında çobanlık yaptığı yıllarda amcasından öğrendiği teknik ile kaval ya da herhangi bir enstrüman kullanmadan kaval sesi çıkarabilen Karadağ, sosyal medyada paylaştığı videolarla beğeni topladı. Oturduğu mahalleye yakın meralarda otlatılan koyunların yanına giderek kaval sesi çıkardığını söyleyen Karadağ, yeteneğini sürekli geliştirdiğini vurguladı.

Başparmağının ustaca oynatan ve ortaya çıkan sıra dışı yetenekle beğenileri toplayan Karadağ, sıkıldıkça doğaya çıkıp kaval sesi çıkardığını belirterek, "Karşıyaka Mahallesi'nde yaşıyorum. Bu şekilde kaval sesi çıkarmayı amcamdan öğrendim. 12 yaşlarımda amcamın yanında çobanlık yaparken bana öğrettiği teknik ile sadece başparmağımı kullanarak kaval sesi çıkarabiliyorum. Sıkıldıkça doğaya çıkıyorum. Doğa bana huzur veriyor. Sessiz sakin ortamda kaval sesini çalıyorum. Bazen mahalleme yakın koyun sürülerinin yanına gelip kaval sesi çıkarıyorum. Ben elle kaval çalınca çekip sosyal medyada paylaşmışlar. Oradan da çok güzel tepkiler aldım" dedi.