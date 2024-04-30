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Hazine avcıları tarihi tümülüsü tahrip etti

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Muş'ta hazine avcıları tarafından yapılan izinsiz kazılar sonucunda binlerce yıllık tümülüs ve çevredeki tarihi yapılar zarar gördü. Tepki çeken olayda, hazine avcıları tünel kazarak tümülüsün altına kadar ilerledi.

Hazine avcıları ahırdan tünel kazarak tümülüsün altını oydu

Muş'ta kazma ve kürek ile binlerce yıllık tarihi yok ettiler

MUŞ - Muş'ta yapısı itibarıyla piramitleri andıran topraktan yığma ve içinde mezar odası bulunan binlerce yıllık tümülüsler, definecilerin tahribatına uğrayarak yok olma ile karşı karşıya kaldı.

Muş Ovası'nda yer alan ve antik dönemlere ait önemli yapılardan biri olan Yaygın Çarşı Tümülüsü, altın bulma iddiasıyla hazine avcıları tarafından tahrip edildi. Tarihi ve kültürel değer taşıyan bu tarihi eserin zarar görmesi, kamuoyunda büyük tepki uyandırdı.

Tepenin yakınında bulunan bir ahırın içerisinden tünel kazarak tümülüsün altına kadar ilerleyen hazine avcıları, tümülüsün yanı sıra çevredeki diğer tarihi yapıları da tehdit ederek ciddi zararlara yol açtı. Hazine avcılarının izinsiz ve kontrolsüz kazı faaliyetleri, Yaygın'daki tarihi binaya da ciddi zarar verdi.

Bu kazılar sırasında, binanın duvarlarında çatlaklar oluşurken temellinde ise ciddi hasarlar meydana geldi. Ahırdan kazılan tünel yağmurun yağması ile çökünce durumu fark eden vatandaşlar jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, burada yaptıkları çalışmalar neticesinde konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Tarihi yapılara zarar veren hazine avcılarına tepki gösteren Maşallah Çelik, "Tepenin yakınındaki bir ahırın içinden tünel kazarak binanın altına kadar gelmişler. Yağmurların yağması ile tünel çöktü. Biz de fark ederek jandarmaya haber verdik. Jandarma ve AFAD gerekli incelemelerini yaptı. Burası tarihi bir yer, burayı korumamız lazım. Devletin desteği ile bu hazineciler yakalanmalı. Bina şu an çökme riski yüksek. Hazineciler binanın altını ağaç kütükleriyle destek vermişler. Bu bina ve bu tepe bizler için çok önemli" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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