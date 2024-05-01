Muş'ta Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muş'ta direksiyon hakimiyeti kaybedilerek elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, merkeze bağlı Durugöze köy yolu üzerinde meydana geldi. Durugöze köyü istikametine giden Eren Akpınar (20) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Akpınar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Akpınar'ın cenazesi ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ