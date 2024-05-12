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Muş'ta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak bir kişi kurtarılamadı.

Muş'un Varto ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ferit Kondur (42) idaresindeki 01 ZL 765 plakalı otomobil, Varto-Erzurum kara yolunun Güzelkent köyü mevkisinde Yaşar Havuz yönetimindeki 53 DE 049 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Eyyüp Arme, Tevfik Arme ve Veysel Mert Arme yaralandı.

Sağlık ekiplerince Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kondur, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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