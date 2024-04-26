Muş'ta Çevre Sorunları ve İklim Değişikliğine Uyum Toplantısı Düzenlendi

Muş İl Özel İdaresi tarafından yürütülen İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz Projesi kapsamında "Çevre Sorunları ve İklim Değişikliğine Uyum Toplantısı" düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Muş Valiliği, Avrupa Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muş İl Özel İdaresi işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında köy ve mahalle muhtarlarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muş Valisi Avni Çakır, programda, iklim ve çevre sorunlarının hiçbir şehrin, ülkenin kendi sorunu olmadığını, global bir problem haline geldiğini söyledi.

İnsanların, ülkelerin, şehirlerin birbirlerine sınırlar koyabileceğini ama doğanın bir sınırının olmadığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Kirli bir hava sadece sizi etkilemekle kalmaz, komşunuzu ve dünyada diğer ülkeleri de etkiler. O yüzden iklim ve çevre sorunları konusunda tüm dünyanın birlikte hareket etmesi gerekiyor. Ülkemiz genelinde tüm dünyada olduğu gibi iklim ve çevre sorunları giderek artan bir problem haline gelmekte. İçinde yaşamış olduğumuz dünya, çocuklarımıza bırakılmak üzere bize bir emanet olarak duruyor. Onları büyüklerimizden aldığımız gibi korumak ve çok daha iyi şartlarda gelecek nesillere bırakmak durumundayız. Bu nedenle tüm dünya ülkeleri şehirleri bu konuda iş birliği ve el birliği yapmak durumunda."

Avrupa'nın en gelişmiş ve en güzel ülkelerinden biri olan İtalya'daki proje ortaklarıyla çevre sorunları, çevre temizliği konusundaki bilgi ve tecrübelerini paylaşmak üzere bu proje kapsamında bir işbirliği gerçekleştirdiklerini aktaran Çakır, vatandaşlara, öğrencilere çevre bilincini aşılamaya gayret ettiklerini vurguladı.

"Şimdiden çalışmaya başlamamız gerekiyor"

İtalya'dan gelen Mirabello Sannitico Belediye Başkanı Angelo Miniello da kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini anlatan Miniello, şunları söyledi:

"Çok önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü çevre hakkında çok önemli konuşmalar ve sohbetler geliştirdik. Daha fazla bekleyemeyiz, harekete geçmemiz gerekiyor. İklim değişikliği ve çevre problemleri yakın gelecekte sıkıntı olabilecek konular. Bu problemle karşılaşıldığı takdirde bunu çözmek için çok fazla zamanımız yok. Bu yüzden sürekli yenilenmemiz ve şimdiden çalışmaya başlamamız gerekiyor. Sıfır atık dönüşüm konusunda çok güzel örneklerimiz var ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Beraber çok güzel işler yapacağımıza inanıyor ve sizleri İtalya'da görmek için sabırsızlanıyorum."

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de proje kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yaklaşık 20 milyon hibe desteği aldıklarını belirterek, "4 lise, üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarından 364 kişiye 'çöp ve atık malzemeler', 'çevre koruma bilincini artıma', 'sıfır atık ve iklim değişikliğine uyum' eğitim verildi. Çevre bilincini artırmak amacıyla örnek bir köy seçilerek örnek uygulamalar yapılacak. Çevre bilincinin artırılması için proje bütün köylere yayılacak." dedi.

Sunum yapılmasıyla son bulan programa, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vilayetler Hizmet Birliği Temsilcisi Bülent Boztuğ, İtalya'dan gelen proje heyeti, kurum amirleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.