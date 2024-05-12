Muş'ta Yağış Sonrası Hasar Gören Köy Yollarında Yenileme Çalışması
Muş'ta etkili olan yağış sonrası hasar gören köy yollarında onarım çalışmaları başlatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, parçalanan ve çöken yolları tamir etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Muş'ta etkili olan yağış sonrası hasar gören köy yollarında yenileme çalışması yapılıyor.
Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanağın ardından, merkeze bağlı 5 köy yolunda parçalanma ve çökmeler meydana geldi.
Yağışın ardından İl Özel İdaresi ekipleri, hasar oluşan yollarda onarım çalışması başlattı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yağıştan zarar gören yolları onardıklarını söyledi.
Yentür, "Bazı köy yollardaki menfez ile asfalt hasar gördü. Ekiplerimiz iş makinelerinin yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz." dedi.