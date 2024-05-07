Üye Girişi
Haberler

Muş Alparslan Üniversitesi Gönüllüleri Köy Okulunda Tablet Dağıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Genç İyilik Topluluğu gönüllüleri, Dereyurt Köyü İlkokulu'nda öğrencilere tablet hediye etti ve eğlenceli etkinlikler düzenledi.

Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Genç İyilik Topluluğu gönüllüleri, gittikleri köy okulunda öğrencilere tablet hediye etti, oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Üniversite ve Deniz Feneri Derneği'nin katkılarıyla il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Dereyurt Köyü İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda köye giden gönüllü gençler, oyunlar oynayıp yaptıkları etkinliklerle eğlenceli anlar yaşamalarını sağladıkları öğrencilere tablet armağan etti.

Etkinliğe katılan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, gazetecilere, Genç İyilik Topluluğu'nun düzenlediği etkinlik kapsamında köy okulundaki çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Uzaklığı nedeniyle Dereyurt köyündeki gençlerin belli bir yaşa geldikten sonra Muş'u görebildiğini belirten Alican, şöyle konuştu:

"Kendileriyle tanışmak ve sohbet etmek için biz geldik. Genç İyilik Topluluğu'nun temin ettiği tabletleri öğrencilerimize dağıttık. Bizim için de çok güzel deneyim oldu. Bu gençler Türkiye'nin geleceği. Bu nedenle nerede olurlarsa olsunlar gidip görmemiz lazım. Bu tarz faaliyetler eğitime ciddi katkı sağlıyor. Çünkü bir insanın hayatına dokunmanın ne kadar önemli olduğunu kendi hayatlarımızdan biliriz. Bu etkinlikle buradaki kardeşlerimizde dokunduk. Burada bulunmaktan çok mutluyuz."

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise topluluğun düzenlediği etkinlik kapsamında getirdikleri tabletleri öğrencilere hediye ettiklerini bildirerek, "Genç İyilik Topluluğu bazen ülkemizin dört bir yanına hizmetler veriyor, etkinlikler düzenliyor. Bugün de Dereyurt Köyü İlkokulumuzda etkinlik yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Topluluk üyesi Suriyeli Rosim Sadun da çocukların mutlu olması için etkinlikler düzenlediklerini, eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İyilik Muş Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title