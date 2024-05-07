Muş Alparslan Üniversitesi Gönüllüleri Köy Okulunda Tablet Dağıttı

Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Genç İyilik Topluluğu gönüllüleri, gittikleri köy okulunda öğrencilere tablet hediye etti, oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Üniversite ve Deniz Feneri Derneği'nin katkılarıyla il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Dereyurt Köyü İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda köye giden gönüllü gençler, oyunlar oynayıp yaptıkları etkinliklerle eğlenceli anlar yaşamalarını sağladıkları öğrencilere tablet armağan etti.

Etkinliğe katılan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, gazetecilere, Genç İyilik Topluluğu'nun düzenlediği etkinlik kapsamında köy okulundaki çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Uzaklığı nedeniyle Dereyurt köyündeki gençlerin belli bir yaşa geldikten sonra Muş'u görebildiğini belirten Alican, şöyle konuştu:

"Kendileriyle tanışmak ve sohbet etmek için biz geldik. Genç İyilik Topluluğu'nun temin ettiği tabletleri öğrencilerimize dağıttık. Bizim için de çok güzel deneyim oldu. Bu gençler Türkiye'nin geleceği. Bu nedenle nerede olurlarsa olsunlar gidip görmemiz lazım. Bu tarz faaliyetler eğitime ciddi katkı sağlıyor. Çünkü bir insanın hayatına dokunmanın ne kadar önemli olduğunu kendi hayatlarımızdan biliriz. Bu etkinlikle buradaki kardeşlerimizde dokunduk. Burada bulunmaktan çok mutluyuz."

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise topluluğun düzenlediği etkinlik kapsamında getirdikleri tabletleri öğrencilere hediye ettiklerini bildirerek, "Genç İyilik Topluluğu bazen ülkemizin dört bir yanına hizmetler veriyor, etkinlikler düzenliyor. Bugün de Dereyurt Köyü İlkokulumuzda etkinlik yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Topluluk üyesi Suriyeli Rosim Sadun da çocukların mutlu olması için etkinlikler düzenlediklerini, eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.