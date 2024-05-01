Muş'ta Kızılay Kan Bağışı Kampanyası

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kızılay görevlileri tarafından düzenlenen kampanya kapsamında 2 gün boyunca kan bağışı alındı.

Kızılay Kan Bağış Merkezi doktorlarından Ahmet Khalid Muradi, havaların ısınmasıyla kan bağışında yükselme olduğunu söyledi. Muradi, "Kan ihtiyacını karşılamak üzere iki günlük bir kan bağışı kampanyası yaptık. Bahar aylarında havalar ısındıktan sonra kan bağışında biraz olsa da yükselme yaşanıyor. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Kana ihtiyacımız var, onun için de vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 5-10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler. İki günde Malazgirt'te beklentimiz 150 üniteydi, yaklaşık 100 ünite kan bağışı topladık. Kan bağışını artırmak amacıyla ısı sistemi yüksek otobüslerimizle geziyoruz. İlkbahar ayına girdiğimiz bugünlerde kan ihtiyacımız devam ediyor. Kan verecek vatandaşlarımız şunu unutmasın, verecekleri bir ünite kanla üç kişinin hayatını kurtaracaklar. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde ise kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz" dedi. - MUŞ