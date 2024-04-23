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Malazgirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

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Muş'un Malazgirt ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı. Törende öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda devam etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, 23 Nisan mesajı okunduğu törende, vatandaşlar, öğrencilerin sahnelediği gösterileri ilgiyle izledi.

Programa, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker, Cumhuriyet Savcısı Nermin Çankaya, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Malazgirt Kaymakamı Bayram, koltuğunu öğrenciye devretti

Malazgirt Kaymakam Göksu Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hanzala Yusuf Fidan'a devretti, hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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