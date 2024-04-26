Üye Girişi
Haberler

Muş Bulanık'ta 24 dairelik askeri lojmanların temeli atıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde Asayiş Komando Bölüğü yerleşkesinde 24 dairelik askeri lojmanların temeli atıldı. Kaymakam Oğuzhan Ocak, inşaatın kısa sürede tamamlanmasını temenni ettiklerini belirtti.

Muş'un Bulanık ilçesinde 24 dairelik askeri lojmanların temeli atıldı.

Asayiş Komando Bölüğü yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Oğuzhan Ocak, inşaatın kısa sürede tamamlanmasını temenni ettikleri söyledi.

Ocak, "Bugün burada 24 dairelik lojmanların temelini atmak için bulunuyoruz. İnşallah kazasız, belasız şekilde bitirilir. Yıl sonunda sorunsuz bir şekilde binayı jandarmamıza teslim etmeyi planlıyoruz. İlçemizde görev yapan jandarmamıza hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Ocak, beraberindeki Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Kazım Tüysüz, Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ve firma yetkilileriyle logmanların temeli atıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Komando Bulanık Muş Yerel Haberler Emlak Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 26 Nisan Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 26 Nisan Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? Arka Sokaklar CANLI izle! 26 Nisan Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 26 Nisan Ateş Kuşları 52. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Tolga Daşkıran neden tutuklandı? İkinci Kadir Şekerci davası olayı ne, ne zaman oldu? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 9. bölüm TRT 1 HD izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesi belirtileri, ne anlama geliyor? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni işi ne? Maçoğlu'nun yeni mesleği ne oldu? ANOREKSİYA NEDİR? Nihal Candan'ın hastalığı anoreksiya ne, belirtileri neler? İntegral müfredattan ne zaman kaldırılacak? Yeni müfredat belli oldu mu? Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? Yurtiçi Kargo hafta sonu açık mı? Yurtiçi Kargo hafta sonu dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu 2024? İNTEGRAL Müfredattan kaldırılacak mı? 12. Sınıf konusu integral kaldırıldı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title