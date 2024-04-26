Muş Bulanık'ta 24 dairelik askeri lojmanların temeli atıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde 24 dairelik askeri lojmanların temeli atıldı.

Asayiş Komando Bölüğü yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Oğuzhan Ocak, inşaatın kısa sürede tamamlanmasını temenni ettikleri söyledi.

Ocak, "Bugün burada 24 dairelik lojmanların temelini atmak için bulunuyoruz. İnşallah kazasız, belasız şekilde bitirilir. Yıl sonunda sorunsuz bir şekilde binayı jandarmamıza teslim etmeyi planlıyoruz. İlçemizde görev yapan jandarmamıza hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Ocak, beraberindeki Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Kazım Tüysüz, Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ve firma yetkilileriyle logmanların temeli atıldı.