Son dakika! ESENYURT'TA GECE KULÜBÜNDE "MİSS UGANDA" GÜZELLİK YARIŞMASI 2-  (yeni görüntülerle)
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Son dakika! ESENYURT'TA GECE KULÜBÜNDE "MİSS UGANDA" GÜZELLİK YARIŞMASI 2-  (yeni görüntülerle)

13.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:23
Son dakika! ESENYURT'TA GECE KULÜBÜNDE

Son dakika gündem haberi: Koronavirüs tedbirlerine uymadan güzellik yarışması düzenlediler.

 

-Koronavirüs tedbirlerine uymadan güzellik yarışması düzenlediler. 

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,DHA

Esenyurt'ta bir eğlence mekanında "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi. Kapalı olması gereken mekanda düzenlenen güzellik yarışmasında, salgınla mücadele kapsamında alınması gereken hiçbir tedbire uyulmadığı görüldü.

Esenyurt'ta alınan tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünün faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi. Kapalı olması gereken eğlence mekanında dün "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi.Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güzellik yarışmasında konser ve parti verildiği de görülüyor. Birincilik için yarışan kişiler podyumda yürürken, izleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansıyor. 

Yarışma sonunda davetliler ve yarışmacıların dakikalarca dans ettiği de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yer aldı. Öte yandan eğlence mekanında getirilen tedbirlere rağmen müşterilere cam bardakla alkollü içecek servisi yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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