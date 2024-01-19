Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uganda'da görüşmeler yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uganda'nın başkenti Kampala'da, Küba Devlet Başkan Yardımcısı Salvador Valdes Mesa ve Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja ile ayrı ayrı görüştü.

Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nin düzenlendiği Speke Resort Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, Küba Devlet Başkan Yardımcısı Mesa ile sağlık, enerji, inşaat, tarım ve turizm alanları başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Uganda Başbakanı Nabbanja'yla ise Türkiye ve Uganda arasındaki karşılıklı yatırım imkanları üzerinde duruldu.