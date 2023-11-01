Uganda'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Uganda'da, Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliğince Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Türk vatandaşlarının yanı sıra diplomatlar ve Ugandalı bakanlar da katıldı.

Törende, Makerere Üniversitesi Korosu tarafından seslendirilen İstiklal Marşı beğeni toplarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı da okundu.

Kampala Büyükelçisi Fatih Ak, resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Geçmişten aldığımız güçle gelecek yüzyılımızı, Türkiye Yüzyılı'nı, daha da parlak kılmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için birlik ve beraberlik içinde azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ak konuşmasında, iki ülke ilişkilerinde son yıllarda görülen hızlı ilerlemeye yer vererek, Türk şirketlerinin, ülkede çok sayıda önemli projeye imza attığını dile getirdi.

Onur konuğu Uganda Devlet Bakanı Oryem Okello da günün anlam ve önemi ile ikili ilişkilere dair konuşma yaptı.

Etkinlikte ayrıca, Türkiye'de ilan edilen "Aşık Veysel Yılı" vesilesiyle Ivuga Band isimli yerel müzik grubu tarafından Aşık Veysel'in türküleri icra edildi.