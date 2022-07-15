Uganda'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü münasebetiyle anma töreni ve resim sergisi düzenledi.

Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında düzenlenen törene Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi Kerem Alp, Uganda Müftüsü Şeyh Shaban Mubajje, başta Pakistan olmak üzere çeşitli ülkelerden büyükelçiler, temsilciler, misyon şefleri ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törende konuşma yapan Büyükelçi Alp, 15 Temmuz'un milletin iradesini yansıtması açısından Türk demokrasisinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Alp, "15 Temmuz 2016'da darbe girişimini engellemek için canını feda eden şehitleri rahmetle anıyorum." şeklinde konuştu.

Kerem Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada da, FETÖ'nün darbe girişimini ve Türkiye'deki zararlı faaliyetlerini anlatan görseller ve metinlerden oluşan bir ekin Uganda'nın önde gelen gazetesi New Vision'da yayımlandığını ve Uganda basınının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 15 Temmuz konulu makalesine yer verdiğini belirtti.

Uganda Müftüsü Mubajje, günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı. Müftü Mubajje, "15 Temmuz'da dost ülke Türkiye'nin başına gelenler için buradan dualarımızı eksik etmemiştik. Gerçek bir demokrasi ülkesi olan Türkiye, bu darbe girişimi sonrasında çok daha kuvvetlendi. Allah, tüm şehitlere rahmet eylesin." dedi.

Şehitler için Kuran'ı Kerim okundu

Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenin ardından Türk hayırseverler tarafından inşa edilen Seyyidina Ebubekir Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için Kuran'ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından organize edilen programda Uganda Müftüsü Mubajje tarafından şehitler için dua edildi.

Program sonrasında cami cemaatine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

AA / Güncel