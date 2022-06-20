Uganda'nın Başkenti Kampala'da Uluslararası Yoga Günü Etkinliği
Xinhua - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
KAMPALA, 20 Haziran (Xinhua) -- Uganda'nın başkenti Kampala'daki Kololo Bağımsızlık Stadyumu'nda, bu yıl 21 Haziran'a denk gelen Dünya Yoga Günü öncesinde düzenlenen toplu yoga etkinliğine katılanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Nicholas Kajoba/Xinhua)
KAMPALA, 20 Haziran (Xinhua) -- Uganda'nın başkenti Kampala'daki Kololo Bağımsızlık Stadyumu'nda, bu yıl 21 Haziran'a denk gelen Dünya Yoga Günü öncesinde düzenlenen toplu yoga etkinliğine katılanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Nicholas Kajoba/Xinhua)
Xinhua / Güncel