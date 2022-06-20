Uganda'nın Başkenti Kampala'da Uluslararası Yoga Günü Etkinliği KAMPALA, 20 Haziran (Xinhua) -- Uganda'nın başkenti Kampala'daki Kololo Bağımsızlık Stadyumu'nda, bu yıl 21 Haziran'a denk gelen Dünya Yoga Günü öncesinde düzenlenen toplu yoga etkinliğine katılanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Nicholas Kajoba/Xinhua) KAMPALA, 20 Haziran (Xinhua) -- Uganda'nın başkenti Kampala'daki Kololo Bağımsızlık Stadyumu'nda, bu yıl 21 Haziran'a denk gelen Dünya Yoga Günü öncesinde düzenlenen toplu yoga etkinliğine katılanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Nicholas Kajoba/Xinhua) Xinhua / Güncel 21 Haziran Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Uganda'nın Başkenti Kampala'da Uluslararası Yoga Günü Etkinliği - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.