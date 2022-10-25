Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Uganda'ya Kaçış Sürüyor
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KİSORO, 25 Ekim (Xinhua) -- Uganda'nın Kisoro sınır bölgesindeki Bunagana'dan komşu Uganda'ya geçerken eşyalarını taşıyan insanlar, 23 Ekim 2022.
KİSORO, 25 Ekim (Xinhua) -- Uganda'nın Kisoro sınır bölgesindeki Bunagana'dan komşu Uganda'ya geçerken eşyalarını taşıyan insanlar, 23 Ekim 2022.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda 8 binden fazla insan, hükümet güçleriyle isyancılar arasında hafta sonu yaşanan çatışmalar sonrasında sığınmak amacıyla komşu Uganda'ya geçti. (Fotoğraf: Nicholas Kajoba/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel