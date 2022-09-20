Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uganda'da Ebola salgını patlak verdi

Güncel Haberler

Uganda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kampala'ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Mubende bölgesinde yaşayan bir kişinin Ebola virüsü semptomlarının görülmesinin ardından öldüğü aktarıldı.

Uganda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kampala'ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Mubende bölgesinde yaşayan bir kişinin Ebola virüsü semptomlarının görülmesinin ardından öldüğü aktarıldı. Ebola'dan hayatını kaybeden 24 yaşındaki kişinin cesedinin bulunduğu Mubende Refferal Hastanesi'nde sağlık önlemleri alındı.

Kaynak: AA / Nicholas Kajoba - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title