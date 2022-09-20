Uganda'da Ebola salgını patlak verdi
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Uganda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kampala'ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Mubende bölgesinde yaşayan bir kişinin Ebola virüsü semptomlarının görülmesinin ardından öldüğü aktarıldı.
Uganda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kampala'ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Mubende bölgesinde yaşayan bir kişinin Ebola virüsü semptomlarının görülmesinin ardından öldüğü aktarıldı. Ebola'dan hayatını kaybeden 24 yaşındaki kişinin cesedinin bulunduğu Mubende Refferal Hastanesi'nde sağlık önlemleri alındı.
Kaynak: AA / Nicholas Kajoba - Güncel