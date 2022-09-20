Uganda'da Ebola salgını patlak verdi Güncel Haberler Uganda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kampala'ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Mubende bölgesinde yaşayan bir kişinin Ebola virüsü semptomlarının görülmesinin ardından öldüğü aktarıldı. Uganda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kampala'ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Mubende bölgesinde yaşayan bir kişinin Ebola virüsü semptomlarının görülmesinin ardından öldüğü aktarıldı. Ebola'dan hayatını kaybeden 24 yaşındaki kişinin cesedinin bulunduğu Mubende Refferal Hastanesi'nde sağlık önlemleri alındı. Güncel Kaynak: AA / Nicholas Kajoba Güncel Haberler

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