Suudi Arabistan ve BM, Uganda'daki Okul Saldırısını Kınadı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Uganda'nın Mpondwe kentindeki Lhubiriha Okulu'na düzenlenen ve onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan silahlı saldırıyı kınadığı belirtildi. Açıklamada, "Bakanlık, tüm dini ilkelere, ahlaki ve insani değerlere aykırı olan bu suç eylemlerinin Krallık tarafından toptan reddedildiğini yineler. Bakanlık, kurbanların ailelerine, Uganda Cumhuriyeti hükümetine ve halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletir ve acil şifalar diler" denildi.

BM SALDIRIYI KINADI, KAÇIRILANLARIN SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Öte yandan BM'den yapılan açıklamada, "Genel Sekreter (Antonio Guterres) Uganda'nın batısındaki Mpondwe'de bulunan Lhubirira ortaokuluna yönelik olarak dün Demokratik İttifak Güçleri'nden (ADF) grubu tarafından gerçekleştirildiği bildirilen saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Son raporlar, çoğu öğrenci olmak üzere onlarca kişinin öldürüldüğünü ve birçok kişinin de kaçırıldığını göstermektedir. Bu korkunç eylemden sorumlu olanlar adalet önüne çıkarılmalıdır. Genel Sekreter kurbanların ailelerine, Uganda hükümeti ve halkına en içten taziyelerini sunar. Kaçırılanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunur. Genel Sekreter, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda arasındaki sınır ötesi güvensizliğin giderilmesi ve bölgede kalıcı barışın yeniden tesis edilmesi için, güçlendirilmiş bölgesel ortaklıklar da dahil olmak üzere, kolektif çabaların önemini yineler" ifadelerine yer verildi.