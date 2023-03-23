ABD, Uganda'yı LGBT karşıtı yasal düzenleme nedeniyle uyardı: 'Ekonomik yaptırım uygulayabiliriz'

Uganda'da eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alan yasa tasarısı Parlamento'dan geçti. Tasarı Devlet Başkanı Yoweri Museveni tarafından onaylanırsa yasalaşacak ve yürürlüğe girecek. ABD, tasarının yasalaşması halinde Uganda'ya ekonomik yaptırım uygulayabileceği uyarısında bulundu.

Dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, "Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda, belki de ekonomik olarak atmamız gereken adımların olup olmayacağına görmemiz gerekiyor. Henüz bir karar vermedik, ama durumu çok yakından takip ediyoruz. Umarım yasa yürürlüğe girmez ve biz de bir şey yapmak zorunda kalmayız" diye konuştu.

Tasarı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından da kınandı.

Parlamentoda alkışlarla kabul edilen tasarı eşcinsellerin, uzun hapis cezalarına hatta bazı durumlarda idam cezasına çarptırılmasını öngörüyor.

Tasarı ile ailelere, "eşcinselleri ihbar etme" sorumluluğu getiriliyor ve LGBT haklarını savunan kurumlara maddi yardım yapmak ve LGBT hakları yanlısı her türlü yayın yapmak da suç kapsamına alınıyor.

Uganda Devlet Başkanı Museveni, son haftalarda bazı eşcinsel karşıtı yorumlarda bulundu ve Batılı ülkeleri bu konuda Uganda'ya baskı yaptıkları için eleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) de eşcinsellik karşıtı yasa tasarısıyla ilgili derin endişelerini dile getirdi. AB tarafından yapılan açıklamada, "eşcinselliğin suç sayılmasının" uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi:

"Avrupa Birliği, cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri ne olursa olsun tüm bireylere eşit, onurlu ve saygılı bir şekilde davranılmasını sağlamak için Uganda makamları ve sivil toplumla yakın ilişkiler kurmaya devam edecektir."

BBC'ye konuşan bir insan hakları aktivisti, tasarıyla ilgili tartışmaların eşcinsellere yönelik daha fazla saldırı olabileceği yönünde korkulara yol açtığını söyledi.

Aktivist, "Çok fazla şantaj yapılıyor. İnsanlar 'Bana para vermezsen eşcinsel olduğunu şikayet ederim' diyen kişilerden telefonlar alıyor" diyor.

Bazı durumlarda ailelerin kendi çocuklarını ifşa ettiği de belirtiliyor.

Uluslararası Af Örgütü, "korkunç" olarak nitelendirdiği yasa tasarısının "belirsiz ifadeler" içerdiğini vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü Doğu ve Güney Afrika Direktörü Tigere Chagutah, "Bu son derece baskıcı yasa, LGBTİ kişilere yönelik ayrımcılığı, nefreti ve önyargıyı kurumsallaştıracaktır" dedi ve ekledi:

"Tasarı, sivil toplum kuruluşları, halk sağlığı uzmanları ve yerel yönetimlerin şimdiye kadar yaptığı meşru çalışmaları engelleyecek."