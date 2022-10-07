Uganda'da Bağımsızlık Kutlamaları Hazırlığı
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KAMPALA, 7 Ekim (Xinhua) -- Uganda'nın başkenti Kampala'da Bağımsızlık Günü kutlamaları öncesinde Uganda Yaban Hayatı İdaresi korucuları geçit töreni provasında görülüyor, 6 Ekim 2022. Uganda, bağımsızlığının 60. yılını kutlayacağı 9 Ekim 2022'deki Bağımsızlık Günü'ne hazırlanıyor.
KAMPALA, 7 Ekim (Xinhua) -- Uganda'nın başkenti Kampala'da Bağımsızlık Günü kutlamaları öncesinde Uganda Yaban Hayatı İdaresi korucuları geçit töreni provasında görülüyor, 6 Ekim 2022. Uganda, bağımsızlığının 60. yılını kutlayacağı 9 Ekim 2022'deki Bağımsızlık Günü'ne hazırlanıyor. (Fotoğraf: Nicholas Kajoba/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel