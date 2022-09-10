Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Uganda'ya girmeye çalışan mülteciler geri döndü Güncel Haberler Geçtiğimiz hafta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Uganda'ya geçmeye çalışan ve Ugandalı yetkililerin izin vermediği iki binden fazla mülteci aile KDC'ye geri döndü. Geçtiğimiz hafta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Uganda'ya geçmeye çalışan ve Ugandalı yetkililerin izin vermediği iki binden fazla mülteci aile KDC'ye geri döndü. 23 Mart Hareketi (M23) şiddetinden kaçan mülteciler, komşu Uganda'ya sığınmak için sınırı geçmeyi amaçlıyordu. Uganda sınırında kötü koşullarla karşı karşıya kalan ve Rutshuru'ya geri dönen mülteciler, Ugandalı yetkililer tarafından şiddete maruz kaldıklarını iddia ediyor. M23 isyancılarının topraklarını işgal etmesinin ardından evlerini terk eden mülteciler Rutshuru'ya gelerek okul ve stadyumlarda barınıyor. KDC'nin doğusunda aylardır ordu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan isyancı M23 grubu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğu bölgelerinde bulunan bir grup isyancı askerin oluşturduğu 23 Mart Hareketi (M23) aynı zamanda Kongo Devrim Ordusu olarak da biliniyor. Güncel Kaynak: AA / Augustin Wamenya 23 Mart Kongo Güncel Haberler

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