Şanlıurfaspor, Mato Rogers Kassim ve Barış Ekincier'i transfer etti

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Şanlıurfaspor, Mato Rogers Kassim ve Barış Ekincier'i transfer etti. Kulüp, Mato Rogers Kassim'in Uganda Kampala City Council Authority Football Club'da (KCCA FC), Barış Ekincier'in ise Almanya'nın SV Waldhof Mannheim takımında forma giydiğini açıkladı.