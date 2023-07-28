Şanlıurfaspor, Mato Rogers Kassim ve Barış Ekincier'i transfer etti
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Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Şanlıurfaspor, Mato Rogers Kassim ve Barış Ekincier'i transfer etti. Kulüp, Mato Rogers Kassim'in Uganda Kampala City Council Authority Football Club'da (KCCA FC), Barış Ekincier'in ise Almanya'nın SV Waldhof Mannheim takımında forma giydiğini açıkladı.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Mato Rogers Kassim ile Barış Ekincier'i transfer etti.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Uganda Kampala City Council Authority Football Club'da (KCCA FC) forma giyen Mato Rogers Kassim ve geçtiğimiz sezon Almanya'nın SV Waldhof Mannheim takımında forma giyen kanat oyuncusu Barış Ekincier ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor