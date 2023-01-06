Uganda'da yolcu otobüsünün duran araca çarptığı kazada 16 kişi öldü
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Uganda'da yolcu otobüsünün duran araca çarpması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Uganda'da yolcu otobüsünün duran araca çarpması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Kuzey Kyoga Polis Sözcüsü Patrick Jimmy Okema, kazanın Kampala-Gulu kara yolunda meydana geldiğini belirtti.
Okema, "Yolcu otobüsünün, duran araca çarpması sonucu 16 kişi öldü, 21 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.
Öte yandan Okema, 12 kişinin kaza yerinde, 4 kişinin ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA / Güncel