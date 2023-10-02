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İskenderun'da çalışma izni olmayan 27 yabancı kadın yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan denetimlerde, çalışma izni olmayan 27 yabancı kadın yakalandı. Denetimlerde, 22'si Tayland, 4'ü Uganda ve biri de Özbekistan uyruklu olan kadınlar tespit edildi. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.