İskenderun'da çalışma izni olmayan 27 yabancı kadın yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan denetimlerde, çalışma izni olmayan 27 yabancı kadın yakalandı. Denetimlerde, 22'si Tayland, 4'ü Uganda ve biri de Özbekistan uyruklu olan kadınlar tespit edildi. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 27 kadın yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki masaj salonlarına denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, çalışma izni olmadan istihdam edildikleri belirlenen 22'si Tayland, 4'ü Uganda, biri de Özbekistan uyruklu olmak üzere 27 kadın yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa