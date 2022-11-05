Uzmanlar, Afrika'daki Salgın Artışını İklim Değişikliğine Bağlıyor

Afrikalı sağlık uzmanları kıtadaki Ebola ve kolera gibi hastalık salgınlarındaki artışı artan olumsuz iklim olaylarına bağladı.

Uganda'nın Mubende bölgesinde yer alan bir izolasyon merkezindeki tesisleri dezenfekte eden bir erkek, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Hajarah Nalwadda/Xinhua)

Afrikalı sağlık uzmanları kıtadaki Ebola ve kolera gibi hastalık salgınlarındaki artışı artan olumsuz iklim olaylarına bağladı.

NAİROBİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Afrikalı sağlık uzmanları Perşembe günü yaptıkları açıklamalarda kıtadaki hastalık salgınlarındaki artışı, artan olumsuz iklim olaylarına bağladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Uganda'daki Ebola salgını konusunda çalışan Afrika Olay Yöneticisi Patrick Otim, bu yıl birçok Afrika ülkesinde bildirilen Ebola ve koleranın, iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olabilecek hastalıklardan bazıları olduğunu söyledi.

Otim, DSÖ Afrika ofisi tarafından düzenlenen sanal forumda "Yakın geçmişte Afrika'daki Ebola salgınlarının sayısında bir artış gördük. 2000 yılından bu yana, 19'u son on yılda ve 13'ü önceki on yılda olmak üzere 32 salgın yaşadık" dedi.

Otim son on yıldaki salgınların yüzde 50'sinden fazlasının, son beş yılda sel ve kuraklıkların yaygınlaşması ve iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışı nedeniyle meydana gelmesinin ilgi çekici olduğunu söyledi.

Otim'e göre, zoonotik bir hastalık olan Ebola, insan nüfusunun hayvan alışkanlıklarına verdiği zararların artmasıyla bağlantılı olabilir ve bunun tersi de sıcaklıklardaki artış ve kuraklık gibi olaylar nedeniyle görülebilir.

Otim, "Bu iklim koşulları, yarasalar gibi Ebola konaklarının elverişli olmayan bölgelerden elverişli olanlara göç etmesine neden olarak, insanlar ve hayvanlar arasındaki etkileşimi artırıyor ve salgınlara yol açıyor" dedi.

Halen Ebola salgınıyla mücadelenin sürdüğü Uganda'da 131 vaka ve 48 ölüm doğrulanmış durumda.

Birleşmiş Milletler'e göre Nijerya'da, 2,8 milyondan fazla insan, ülkede son on yılda yaşanan en kötü selinden etkilendi. Ülkede 1,3 milyon kişi yerinden oldu ve çok sayıda can kaybı yaşandı.

Nijerya'nın güneyindeki Bayelsa eyaletinin Sagbama yerel yönetim bölgesinde sular altında kalan evler, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: NAN/Xinhua aracılığıyla)

Otim, Malavi örneğine atıfta bulunarak, sellerin, su sistemlerini etkileyerek kolera gibi hastalıkların yayılmasını kolaylaştırdığını söyledi.

DSÖ'nün Büyük Afrika Boynuzu Gıda Güvensizliği ve Sağlığı Olay Müdürü Egmond Evers ise Kenya'da artan yetersiz beslenme vakalarının doğrudan kuraklık ve sel ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Evers, "Kuraklık ve sel gibi iklim olayları, insanların yerlerinden edilmesine yol açıyor, onları gıda açısından güvensiz hale getiriyor ve yetersiz beslenme ve diğer hastalıklarla karşı karşıya bırakıyor" dedi.

Güney Sudan Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü John Rumunu ise, Afrika hükümetlerini iklim etkileri nedeniyle sıtma ve ishal gibi hastalıklardaki artışı engellemek için sağlık bütçelerine daha fazla kaynak ayırmaya çağırdı.