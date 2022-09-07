Son dakika haber | Uganda'daki sel felaketinde 15 kişi yaşamını yitirdi Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Uganda'da sağanakların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle en az 15 kişi hayatını kaybetti. Uganda'da sağanakların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle en az 15 kişi hayatını kaybetti. Uganda Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Kasese bölgesindeki afet bölgesinden 15 cesedin çıkarıldığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuklar olduğu aktarılan açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin yıkıldığı kaydedildi. Geçen aydan bu yana çok sayıda sel felaketinin yaşandığı ülkede, ay başındaki dere taşkınlarında 20'den fazla kişi ölmüştü. Uganda Meteoroloji Müdürlüğü, halka ay içinde yağışların artmasının beklendiği uyarısında bulundu. Güncel Kaynak: AA / Tufan Aktaş Güncel Haberler Son Dakika

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