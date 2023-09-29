Uluslararası Genç Derneği, Afrika'da İmar ve İhya Çalışmalarına Başlıyor

Uluslararası Genç Derneği tarafından başlatılan proje kapsamında genç gönüllüler, Afrika'nın farklı ülkelerinde imar ve ihya çalışmalarına katkıda bulunacak. Proje kapsamında 25 Türk genç gönüllü, Senegal, Gana, Uganda ve Tanzanya'da 1 ay boyunca çalışmalar yapacak.

Uluslararası Genç Derneği tarafından "kara sevdaya düştük, sefere çıkıyoruz" temasıyla başlatılan projeyle genç gönüllüler, Afrika'nın farklı ülkelerinde imar ve ihya çalışmalarına katkıda bulunacak.

Uluslararası Genç Derneği Başkanı Yahya Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 500'e yakın başvuru içerisinden Türkiye'den 25 genç gönüllünün Afrika projesine katıldığını söyledi.

Dernek olarak 2010'dan bugüne kadar 1045 üniversite öğrencisine uluslararası gönüllülük fırsatı sunduklarını belirten Uyar, "Bu yıl yine 25 gönüllümüz kendi oluşturdukları yardım fonlarıyla 4 farklı Afrika ülkesine gönüllü çalışmalar yapmak üzere sefere çıkıyor. Biz de sürecin planlama, organizasyon ve takibini sağlıyoruz." dedi.

Projeye katılan her gönüllünün fon oluşturduğunu dile getiren Uyar, çalışma yürütecekleri ülkelerde yetimhane, okul, su kuyusu tadilatına ya da bir caminin eksik kalan kısmının inşasına yardım edeceklerini ve bunu topladıkları paralarla yapacaklarını anlattı.

Uyar, "kara sevdaya düştük, sefere çıkıyoruz" temasıyla 15 Eylül'de başlatılan kampanyayla genç gönüllülerin Senegal'in başkenti Dakar, Gana'nın başkenti Akra, Uganda'nın başkenti Kampala ve Tanzanya'nın Darüsselam şehirlerinde 1 ay boyunca çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.