Uganda Dışişleri Bakanı Türk işadamlarıyla buluştu

Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo ve Uganda Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu altyapı, madencilik ve mineraller, turizm, enerji, su ulaştırma sektörlerinde faaliyet gösteren MÜSİAD üyesi işadamları ile bir araya geldi.

Diplomasi forumunun ardından Antalya'da ziyaretlerde bulunduklarını dile getiren Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, Türkiye ile ilişkilerinin şu anda çok güzel bir seviyede olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin artmaya devam ettiğini bildirdi. Odongo, iş adamları ve turizmcilerle Uganda arasındaki iletişimlerin artmasını istediklerini belirtti ve Uganda hakkında bilgilendirmelerde bulunarak MÜSİAD Antalya yönetimini ülkelerine davet etti.

Derneğin Antalya Şube Başkanı Ali Akçay, MÜSİAD'ın çalışmaları hakkında paylaşımlarda bulunurken, üye işadamları Uganda Dışişleri Bakan'ına projelerini aktardı. Karşılıklı bilgilendirmelerin yapıldığı toplantı fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ANTALYA