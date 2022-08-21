Uganda'da Yaşayan Çinlilerin Gıda Yardımı Uganda Hükümetine Teslim Edildi Güncel Haberler KAMPALA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Uganda'nın başkenti Kampala'da yardım malzemelerinin teslim töreni esnasında yardım malzemelerini kamyonlardan indiren insanlar görülüyor, 19 Ağustos 2022. KAMPALA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Uganda'nın başkenti Kampala'da yardım malzemelerinin teslim töreni esnasında yardım malzemelerini kamyonlardan indiren insanlar görülüyor, 19 Ağustos 2022. Uganda'da yaşayan Çinliler, Uganda'nın kuzeydoğusunda açlık çeken insanlara 20 ton kadar gıda yardımında bulundu. Uganda'da bulunan Çin Fuqing Derneği ile Çin İletişim İnşaat Şirketi Cuma günü gıda yardımını, Uganda'da insani yardımların yönetiminden sorumlu hükümet departmanı olan Başbakanlık Ofisi'ne teslim etti. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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