Uganda'da Tekne Kazasında 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Uganda polisi, Victoria Gölü üzerinde meydana gelen tekne kazasında ölü sayısını 20 olarak açıkladı. Kazada 34 kişi bulunuyordu ve şu ana kadar 9 kişi kurtarıldı. Kazanın nedeni aşırı yükleme ve kötü hava koşulları olarak belirlendi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.