Uganda'da Tekne Kazasında 20 Kişi Hayatını Kaybetti
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Uganda polisi, Victoria Gölü üzerinde meydana gelen tekne kazasında ölü sayısını 20 olarak açıkladı. Kazada 34 kişi bulunuyordu ve şu ana kadar 9 kişi kurtarıldı. Kazanın nedeni aşırı yükleme ve kötü hava koşulları olarak belirlendi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Uganda polisi dün Victoria Gölü üzerinde içindeki 34 kişiyle birlikte alabora olan tekne kazasında ölü sayısını 20 olarak açıkladı.
Polis, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;"2 Ağustos 2023'te Victoria Gölü'nde bir tekne alabora oldu. Teknedeki kişi sayısının 34 olduğu iddia ediliyor. Olay saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Şimdiye kadar 20 kişinin öldüğü doğrulandı ve dokuz kişi kurtarıldı.Tekne çantalar dolusu kömür, taze yiyecekler ve gümüş balığı taşıyordu. Kaza nedeni aşırı yükleme ve kötü havayla ilişkilidir. Polis Deniz Piyadeleri, UPDF Balıkçılık Koruma Birimi ve yerel halktan ekipler kayıp kişileri bulmak için kurtarma çalışmalarına devam ediyor."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya