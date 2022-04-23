Uganda'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uganda'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Uganda'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Uganda'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Uganda'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Başkent Kampala'daki büyükelçilik binasında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğe, Uganda milletvekilleri Nkunyıngı Muwada ve Paul Akamba'nın yanı sıra Türk ve Ugandalı çocuklar ile Türk vatandaşları katıldı.

Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Büyükelçi Alp ve Uganda milletvekilleri davetlilere hitap etti.

Büyükelçi Alp, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretileri doğrultusunda, makamların sahipleri değil, sadece koruyucuları olduklarını altını çizerek "Bu makamları bizden sonraki nesillere aktarmak için varız." dedi.

Milletvekili Muwada ise "Büyükelçi Alp'ın makamını bir Türk gencine devretmesine şahit olduk. Bu jest, övgüyü hak ediyor." diye konuştu.

Büyükelçi koltuğunu devretti

Büyükelçi Alp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle koltuğunu 8 yaşındaki Yusuf Burak Yıldız'a bıraktı.

Koltuğu devralan Yıldız, katılımcıların 23 Nisan çocuk bayramını kutlayarak "Uganda'da yaşayan tüm çocuklar adına, bu onurlu makamın gerçek sahibine teşekkür ediyorum." dedi.

Dünyadaki bütün çocuklarının barış içerisinde yaşaması temennisinde bulunan Yıldız, konuşmasının bu kısmını, yerel dil olan Lugandaca yaptı.

Yıldız'ın bu jesti, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Törene katılan çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

AA / Adam Abu - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Uganda, Çocuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title