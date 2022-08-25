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Video: Çin Yapımı Ses Yalıtımlı Sondaj Kulesi Uganda'ya Gönderilecek

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Video: Çin Yapımı Ses Yalıtımlı Sondaj Kulesi Uganda'ya Gönderilecek

Çin yapımı, düşük emisyonlu ve ses yalıtımlı bir sondaj kulesi Uganda'ya gönderilecek.

Çin yapımı, düşük emisyonlu ve ses yalıtımlı bir sondaj kulesi Uganda'ya gönderilecek.

Otomatik çalışan teçhizat, Sichuan merkezli sondaj kulesi üreticisi Honghua Group tarafından inşa edildi.

Sondaj kulesi Uganda'nın Murchison Şelaleleri Ulusal Parkı'nda kullanılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Chengdu şehrinden bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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