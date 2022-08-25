Video: Çin Yapımı Ses Yalıtımlı Sondaj Kulesi Uganda'ya Gönderilecek Güncel Haberler Çin yapımı, düşük emisyonlu ve ses yalıtımlı bir sondaj kulesi Uganda'ya gönderilecek. Çin yapımı, düşük emisyonlu ve ses yalıtımlı bir sondaj kulesi Uganda'ya gönderilecek. Otomatik çalışan teçhizat, Sichuan merkezli sondaj kulesi üreticisi Honghua Group tarafından inşa edildi. Sondaj kulesi Uganda'nın Murchison Şelaleleri Ulusal Parkı'nda kullanılacak. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Chengdu şehrinden bildiriyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Video: Çin Yapımı Ses Yalıtımlı Sondaj Kulesi Uganda'ya Gönderilecek - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.