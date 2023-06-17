Uganda'da okul saldırısında 37 kişi öldü

p>Uganda Savunma Bakanlığı (UPDF) bugün yazılı bir açıklama yaparak okul saldırısında 37 kişinin öldüğünü, 8 yaralının hastaneye kaldırıldığını, 3 kişinin sağ kurtarıldığını ve 6 kişinin ise kaçırıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, dün akşam saatlerinde Demokratik İttifak Güçleri'nden (ADF) olduğu şüphesi bulunan kişilerce Özel Mpondwe/Lubiriha Ortaokulu'na bir terör saldırısı düzenlendiğini kaydetti. Güvenlik güçlerinin olay yerine geldiğinde okulda yangın olduğunu ve öğrencilerin cansız bedenlerinin okul yerleşkesi içinde bulunduğunu belirten Savunma Bakanlığı, "Maalesef, 37 cansız beden bulundu ve Bwera Hastanesi'nin morguna götürüldü, 8 yaralı/sağ Bwera Devlet Hastanesine kaldırıldı, 3 kişi sağ kurtarıldı ve 6 kişi kaçırıldı" açıklamasını yaptı.