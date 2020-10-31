Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz"
31.10.2020 15:15 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:21
Son dakika haberleri: AK Parti 7.Olağan İl Kongresi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
AK Parti 7.Olağan İl Kongresi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (3)
Erdoğan: "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren