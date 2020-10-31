Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz"
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz"

31.10.2020 15:15 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:21

Son dakika haberleri: AK Parti 7.Olağan İl Kongresi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

AK Parti 7.Olağan İl Kongresi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (3)

Erdoğan: "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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